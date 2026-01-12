Más Información

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

"Delincuente condenado y pedófilo"; Mark Ruffalo estalla contra Trump en los Globos de Oro

"Delincuente condenado y pedófilo"; Mark Ruffalo estalla contra Trump en los Globos de Oro

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Monterrey, Nuevo León.- La entrada del y las bajas temperaturas cobraron las primeras dos víctimas en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Se informó que ambos decesos fueron de personas en situación de calle, cuyos cuerpos fueron localizados en calles del centro de la ciudad.

El primer caso se registró cerca de las 06:00 horas en el cruce de las calles Padre Mier y Rayón, donde se encontró el de 60 años de edad, aproximadamente.

Lee también

Al llegar al sitio los brigadistas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

El segundo caso se reportó también en el centro de Monterrey, pero en el cruce de Villagómez y 5 de Mayo.

En el sitio se localizó a un masculino de entre 60 y 65 años de edad.

Lee también

Corporaciones de auxilio confirmaron que, durante la madrugada, en ambos casos los brigadistas habían ofrecido el apoyo de traslado a un , pero los dos hombres se negaron.

Aunque los fallecimientos están a reserva de la autopsia correspondiente, autoridades presumen en una primera línea de investigación, que pudieran estar relacionados con las bajas temperaturas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]