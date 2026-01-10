Celestún, Yucatán. -Autoridades yucatecas reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en la ría de este puerto del poniente del Estado durante la mañana de este sábado, en un parador del mismo lugar.

El hecho ocurrió en una zona concurrida de la ría, donde personas que realizan labores de vigilancia detectaron la presencia del cuerpo sobre el agua.

El vigilante del parador observó el cuerpo flotando cerca de la orilla de la ría de Celestún y notificó a los números de emergencia.

Personal de atención prehospitalaria acudió al sitio tras recibir el reporte y procedió al rescate del cuerpo desde el agua.

Los paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales al revisar al hombre en el lugar del hallazgo.

Las autoridades identificaron al fallecido como Lucio Alberto Nah Kuk, de 30 años de edad, con base a datos proporcionados durante las diligencias iniciales.

De acuerdo con el testimonio del vigilante, el hombre llegó al parador durante la mañana a bordo de una motocicleta.

El testigo indicó que el hombre estacionó el vehículo y se sentó a la orilla de la ría para ingerir bebidas alcohólicas.

Horas después, el vigilante observó el cuerpo flotando en el agua y realizó el reporte correspondiente.

Elementos de seguridad acordonaron el área para preservar el sitio y permitir el desarrollo de las diligencias.

La Fiscalía General del Estado acudió a la ría de Celestún para iniciar las actuaciones legales y recabar indicios.

Las autoridades trasladaron el cuerpo para los procedimientos forenses y continuar con la investigación que permita establecer la causa de la muerte.

dmrr/cr