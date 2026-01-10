Más Información

Culiacán. - El presunto responsable del , privada de la vida cuando se dirigía a su trabajo el pasado jueves en la colonia del Bosque, en el , fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado.

A través de los elementos de la , con sede en el municipio de Guasave, se logró la detención de Oswaldo “N” de 38 años, como presunto responsable de la muerte de la mujer.

El jueves pasado, Claudia del Rosario “N” fue atacada en la colonia del Bosque, en el municipio de Guasave, y a causa de las lesiones que sufrió, falleció poco después en un hospital, pero con los datos obtenidos sobre las características de su agresor y el tipo de vehículo que conducía fue localizado.

Según las investigaciones, se logró ubicar el vehículo que conducía el presunto feminicida en la colonia Ángel Flores, de la ciudad de los Mochis, por lo que localizaron su casa y procedieron a inspeccionarla hasta lograr dar con él.

