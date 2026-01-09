Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que fue detenido Carlos “G”, alias “La Rana”, por el delito de violación en contra de dos personas en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

La noche de este viernes se indica que la orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación de la FGJET, como parte de las acciones realizadas dentro de la carpeta de investigación abierta por este caso.

Los agentes investigadores, adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), aprehendieron al detenido quien de acuerdo con las indagatorias es señalado como probable responsable del citado delito.

Los hechos se registraron el pasado 30 de diciembre en las instalaciones del hospital, ubicadas en la Calzada General Luis Caballero.

Carlos “G” será puesto a disposición de un Juez de Control que en breve resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Testimonios difundidos en redes sociales señalaban que la agresión sexual habría ocurrido en el turno nocturno contra dos doctoras, y un video de vigilancia era la clave en las investigaciones.

