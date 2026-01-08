Más Información

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Sismo del 2 de enero pone en crisis a clínica de Guerrero; empleados acusan que el lugar está siniestrado

Fiscalía de Guerrero investiga a alcaldesa de Acapulco por cohecho; indagatoria está relacionada con collar de 227 mil pesos

Mármol con metanfetamina y millones ocultos; las claves de la mayor red de droga en Europa ligada al Cártel de Sinaloa

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Reynosa, Tamaulipas. lograron salvar a un hombre que pretendía lanzarse de más de 17 metros de altura desde el Puente La Paz, en Reynosa, Tamaulipas.

Una llamada alertó a los cuerpos de seguridad en relación a que un hombre estaba subiendo por las estructuras metálicas del puente.

Leonardo Fernández, miembro de Protección Civil municipal, en un acto de valentía, se dio a la tarea de escalar la estructura a fin de intentar detener al sujeto que ya se encontraba en lo alto.

Salvan a hombre que quería lanzarse a más de 17 metros en el Puente La Paz, Tamaulipas. Fotos Especiales
Al llegar, el elemento logró entablar una conversación y, sin medir el peligro, le brindó un abrazo al hombre que sufría una crisis, por lo que se temía, podría atentar contra su vida.

Tras algunos minutos, ambos comenzaron a descender ante la mirada de ciudadanos que se encontraban varados en ambos lados del puente, ya que la circulación del bulevar Hidalgo fue cerrada ante el peligro de que se registrara algún percance.

Al llegar a la parte baja, el sujeto se negaba a bajar e incluso le pasaron un cigarro que pidió para poder tranquilizarse.

Salvan a hombre que quería lanzarse a más de 17 metros en el Puente La Paz, Tamaulipas. Fotos Especiales
Finalmente, se logró bajar al individuo, que fue trasladado por elementos de la Guardia Nacional a fin de que se le valorara médicamente.

