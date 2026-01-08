Reynosa, Tamaulipas. Elementos de Protección Civil lograron salvar a un hombre que pretendía lanzarse de más de 17 metros de altura desde el Puente La Paz, en Reynosa, Tamaulipas.

Una llamada alertó a los cuerpos de seguridad en relación a que un hombre estaba subiendo por las estructuras metálicas del puente.

Leonardo Fernández, miembro de Protección Civil municipal, en un acto de valentía, se dio a la tarea de escalar la estructura a fin de intentar detener al sujeto que ya se encontraba en lo alto.

Al llegar, el elemento logró entablar una conversación y, sin medir el peligro, le brindó un abrazo al hombre que sufría una crisis, por lo que se temía, podría atentar contra su vida.

Tras algunos minutos, ambos comenzaron a descender ante la mirada de ciudadanos que se encontraban varados en ambos lados del puente, ya que la circulación del bulevar Hidalgo fue cerrada ante el peligro de que se registrara algún percance.

Al llegar a la parte baja, el sujeto se negaba a bajar e incluso le pasaron un cigarro que pidió para poder tranquilizarse.

Finalmente, se logró bajar al individuo, que fue trasladado por elementos de la Guardia Nacional a fin de que se le valorara médicamente.

