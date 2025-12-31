La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que durante 2025 realizó un trabajo permanente en favor de la población en las etapas de prevención, preparación, atención y recuperación de emergencias.

Esto mediante una colaboración interinstitucional con las dependencias que integran el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

En estas acciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a gobiernos estatales y municipales.

En un comunicado la CNPC señaló que, en la fase de recuperación, se contó con el respaldo de la Secretaría de Bienestar para garantizar apoyos directos a las familias damnificadas.

Resaltó que desplegó 25 Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en 15 entidades del país, incluida la Ciudad de México, consolidando este instrumento como una herramienta del SINAPROC.

Detalló que del 10 al 16 de enero se envió una Misión ECO a California, Estados Unidos, para apoyar en el combate de incendios forestales, con la participación de 74 especialistas de la Conafor y Defensa.

Los ejes prioritarios de la protección civil durante el año fueron la coordinación, la prevención, la preparación y la atención.

Abundó que se organizó la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Incendios Forestales y la Reunión Nacional por el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, espacios estratégicos que reunieron a miles de integrantes del SINAPROC para fortalecer capacidades técnicas, operativas y de coordinación interinstitucional.

La dependencia resaltó que se realizaron reuniones con los Comités Estatales de Manejo del Fuego, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, para fortalecer la respuesta ante incendios forestales.

Durante 2025 también se atendieron eventos hidrometeorológicos de alta complejidad, como las lluvias intensas en Tamaulipas, el impacto del huracán Erik en Oaxaca y Guerrero, las lluvias extraordinarias registradas en octubre en la región Huasteca.

En esa zona se desplegó una fuerza de de más de 53 mil servidores públicos, además de 2 mil 600 equipos y maquinaria pesada, lo que permitió atender la emergencia y restablecer los servicios básicos en un plazo de 30 días.

En las Fuerzas Armadas, a través de los planes DN-III-E y Marina, efectuaron labores de auxilio, evacuaciones preventivas y atención a comunidades incomunicadas, mediante el traslado de alimentos, agua y medicinas.

Así como el retiro de miles de toneladas de lodo y escombro en viviendas y vialidades.