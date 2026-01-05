Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) pidió a los diversos sectores de la sociedad tamaulipeca ver con optimismo y tener confianza en este 2026, porque se cuenta con recursos económicos que garantizan la continuidad de los programas sociales, pero también pidió repudiar la violencia, la tiranía, la intriga y el abuso del poder.

En su mensaje en la ceremonia de honores a la bandera, expuso que a pesar de los retos y desafíos de este año, por el complejo panorama internacional, Tamaulipas cuenta con estabilidad financiera y con un paquete económico que habrá de fortalecer el Plan México y con un presupuesto humanista que garantiza la continuidad y profundización de los programas sociales.

Además, propuso poner en el primer plano, por encima cualquier interés, una agenda humanista que se distinga por reeditar la esperanza, así como preservar la justicia, la paz y la fe, en la ceremonia celebrada en la explanada de Palacio de Gobierno.

Dijo que en Tamaulipas existen condiciones favorables para continuar la transformación, aún frente a un entorno internacional en el que diferencias y divisiones políticas antagónicas han sembrado discordia e incertidumbre, lo que ha generado hostilidades que han rebasado el terreno de la diplomacia, causando sufrimientos a millones de personas y familias que son arrastradas a conflictos de orden geopolítico, contrarios al derecho, a la razón y a la empatía que debe existir entre semejantes.

“Al refrendarles mis mejores deseos para este 2026, a cada una y a cada uno de ustedes y sus familias, el exhorto es a reeditar la esperanza que moviliza conciencias, que alienta la participación y que impulsa el cambio positivo, y que esta conciencia continúe activa, despierta y orgullosa de una nación que busca una unidad democrática, fortalecer su identidad, su historia, su cultura y que es, a la vez, su mayor fortaleza ante el riesgo de cualquier amenaza”, aseveró.

El gobernador Villarreal Anaya informó que Tamaulipas cerró el 2025 con un balance positivo: por primera vez en tres años logró reducir su deuda, cuenta con la confianza de los inversionistas, aumentó la calificación crediticia y tiene un presupuesto superior a los 80 mil millones de pesos que sostiene el compromiso de aumentar la inversión pública en salud, bienestar, vivienda social, infraestructura y, por supuesto, la paz y la seguridad.

A su vez, Carlos Irán Ramírez González, secretario de Finanzas, expresó que gracias al liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya las finanzas del estado están sanas, van bien y van a estar mejor, ya que para este año se estima un ingreso de más de 81 mil millones de pesos, un 5 % más que el año anterior, con el reto de recaudar más en lo estatal sin crear nuevos impuestos que afecten la economía de las y los tamaulipecos.

Refirió que al cierre del 2025 se invirtieron 8 mil 213 millones de pesos en obra pública, se apoyó a 3 mil 116 emprendedoras y emprendedores microempresarios, se incrementó casi un 5 % el presupuesto para asegurar los programas del bienestar de Tamaulipas, alcanzando la cifra histórica de mil 146 millones de pesos, y por primera vez en siete años no se contrató deuda a corto plazo para cumplir con los compromisos del cierre del año.

“Iniciamos este año con esperanza, con responsabilidad y con la certeza de que vamos por el camino correcto, con estabilidad financiera, con convicción política y con un profundo compromiso moral con Tamaulipas, porque cuando el presupuesto se maneja con visión, el dinero sí alcanza”, precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv