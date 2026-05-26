El senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez reconoció que recientemente viajó a Madrid, España, y a Nueva York, Estados Unidos, pero negó haber financiado su estancia en el extranjero con recursos públicos.

En una carta publicada en redes sociales, el expanista aseguró que las fotografías publicadas por “periodistas” son reales, pero aclaró que no fueron viajes oficiales ni tienen nada de malo, pues atendió compromisos personales con recursos propios.

Denunció que es víctima de una campaña que llega a “extremos ridículos” y aseguró que es “totalmente falso” que acumule 95 faltas a sesiones en el Senado de la República.

Lee también Senado perfila sesión extraordinaria maratónica; Jucopo alista ruta de discusión de iniciativas

“Nunca falto. Cuando por un tema personal me vi obligado a solicitar licencia temporal por unos cuantos días mi lugar fue ocupado por mi suplente. El jueves 28 asistiré a la Sesión Extraordinaria del Senado de la República, como siempre lo hago”.

Acepto que estuvo en Madrid la semana pasada, cuando no sesionaba el Congreso.

“Pagué el viaje con mis propios recursos, no con recursos del Senado. Varios excompañeros de escuela y amigos mexicanos, norteamericanos, españoles y de otros lugares de Europa cumplimos 50 años en 2026 y decidimos reunirnos en esa ciudad para celebrarlo, lo que no tiene porque ofender ni lastimar a nadie, fue un tema personal, no oficial”, precisó.

Lee también Inzunza reaparece en redes sociales con poema sobre los "justos y rectos en sus actos"; no informa si asistirá al Senado

“Es cierto que estuvimos en un bar llamado The Library. Es falso que sea un club privado y que cueste cientos de miles de pesos entrar. Cualquier persona puede ingresar pagando solo lo que consume. Tomamos una copa de vino y comimos algo con mi grupo de amigos. Lo mismo hizo junto con su pareja la joven que tomó y difundió la foto”.

Yunes Márquez dijo que viaja regularmente a Nueva York por un tratamiento médico para atender un problema en el oído como consecuencia de un accidente practicando buceo sin tanques.

“El costo de esos viajes y de todos los que he hecho y tendré que seguir haciendo a Estados Unidos hasta concluir el tratamiento lo pago con mis recursos (no manejo recursos públicos) y con el seguro médico particular que tengo desde que viví en ese país en mi etapa de estudiante de Finanzas Internacionales en la Universidad de Miami y como funcionario del Royal Bank of Canada en esa ciudad”, puntualizó.

Lee también Senado recibirá a congresistas de EU; revisión del T-MEC marcará agenda bilateral

El senador veracruzano lamentó los niveles a que han llegado algunos "periodistas que no tienen ninguna limitación para mentir, ofender, inventar en uso y abuso de una libertad de expresión que no se fortalece con su actuar, al contrario, se mina”.

“Tienen fijación contra mí porque he apoyado y seguiré apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien también es objeto de las agresiones cotidianas de quienes siguen dolidos por haber perdido sus privilegios. Eso es lo que realmente los mueve, no la verdad ni el Amor a México”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc