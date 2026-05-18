Este sábado, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez celebró en grande su cumpleaños número 50, que cumplió el 4 de mayo, en una fiesta a la que asistieron políticos y empresarios, entre los que destacó el excoordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, quien en septiembre de 2024, lo convenció de abandonar la bancada del PAN y sumarse a la de Morena.

En el convivio, realizado en el Club de Golf Villa Rica, en Alvarado, Veracruz, y en que se pidió a los invitados vestir de “lino casual”, se le vio al exgobernador contento y relajado, e incluso deshinibido para tocar la marimba, según un video que se hizo viral en redes sociales.

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En medio del escándalo por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra presuntos narcopolíticos de Morena, y al mismo tiempo que ese partido realizaba una manifestación en Chihuahua en contra de la gobernadora María Eugenia Campos, el senador Adán Augusto López se relajaba en la fiesta, se tomó fotos con sus nuevos aliados políticos, Miguel Ángel Yunes, padre e hijo, y horas antes se dejó ver en público en la cafetería “Gran café de la Parroquia”, donde desayunó con algunos amigos, como el senador Homero Davis.

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