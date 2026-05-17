La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Comisión Permanente sesionará hasta el próximo jueves, debido a que se llevará a cabo una sesión solemne, en el marco del nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.

En un video difundido en redes sociales, la legisladora explicó que ese día, senadores y diputados recibirán a Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, quien viene a México con motivo de la firma oficial de Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

La suscripción del tratado comercial renovado esta programada para el próximo 22 de mayo, con lo que se eliminarán aranceles, principalmente en el sector agroalimentario.

Lee también Dictan prisión preventiva a 13 detenidos en Sinaloa; enfrentaron a elementos de la Defensa

Laura Itzel Castillo destacó la importancia del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE, que integran 27 países, para actualizar el vínculo comercial que existe entre ambas partes desde el año 2000.

“Este acuerdo es importantísimo para nuestro país y para las naciones que integran la Unión Europea, al observar que solo en 2025, el intercambio comercial fue de 88 mil millones de dólares entre los 27 países de la Unión Europea y México”, destacó la presidenta del Senado.

Subrayó que uno de los aspectos más relevantes para nuestro país es la liberación del 86 por ciento del comercio agrícola, “generando que se favorezcan las condiciones del sector agroalimentario, de manufactura, de energía y tecnología, con grandes ventajas arancelarias”.

Lee también Cosa juzgada divide a ministras de la SCJN; Lenia Batres y Yasmín Esquivel chocan por revisión de casos

El nuevo tratado elimina aranceles en las importaciones de la Unión Europea a México, principalmente en el sector agrícola y alimentario. Además, desaparecen barreras arancelarias innecesarias debido a que otros tratados ya cubren algunos de los lineamientos para celebrar intercambios comerciales.

También precisa mecanismos para incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas, así como un apartado sobre la protección de los derechos laborales, los derechos humanos y el medio ambiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov