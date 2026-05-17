Un juez dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, “Nor-Poniente” en Guasave, Sinaloa, y dos meses para la investigación complementaria para 13 personas, luego de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los sujetos identificados como: Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Ricardo “N”, José “N”, Uziel “N”, Edwin “N”, Jorge “N”, Josué “N”, Santiago “N”, Andrés “N” de nacionalidad colombiana y Waldirys “N” de nacionalidad hondureña, son señalados por su probable participación en los ilícitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y asociación delictuosa.

Mientras que también por posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Santiago “N”, Waldirys “N” y Josué “N”.

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Esto luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba para obtener esa resolución.

En días pasados, sobre la carretera que conduce del municipio de Escuinapa, a la Presa El Peñón, perteneciente a este municipio, elementos de la Defensa observaron a un grupo de civiles armados por lo que después de una persecución a pie, comenzó un enfrentamiento, donde se logró su detención.

En la acción, se aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil, 900 cartuchos, 36 cargadores y 14 chalecos tácticos.

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