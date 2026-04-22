Nogales, Sonora. - Una mujer con orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa, fue detenida en la ciudad fronteriza de Nogales.

La Fiscalía de Sonora informó que la aprehensión de Alejandra Estefanía “N”, fue resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con autoridades federales.

La acción se llevó a cabo en la colonia Obrera, en Nogales, Sonora, donde la mujer fue asegurada en posesión de narcótico mientras se encontraba a bordo de un vehículo tipo pick up GMC Sierra, color blanco.

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De acuerdo con las investigaciones, la detenida es identificada por autoridades estadounidenses como integrante de un grupo delictivo con presencia regional y proyección transfronteriza, lo que derivó en la activación de mecanismos de cooperación internacional.

Tras su aseguramiento, personal de AMIC estableció coordinación con Interpol-México, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), para dar cumplimiento al mandato judicial vigente, quedando la detenida y fue trasladada por Interpol al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Ciudad de México en espera de su posible extradición hacia Estados Unidos.

Cabe señalar que la imputada mantiene vínculo directo con su hermano, Yahir Alejandro “N”, otro objetivo prioritario detenido por la AMIC el pasado 8 de enero y posteriormente extraditado a los Estados Unidos de América el 20 de enero, por delitos de la misma naturaleza, lo que refuerza las líneas de investigación en curso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación internacional y combatir de manera frontal las estructuras delictivas que operan en la región.

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