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Un hombre fue y privado de la libertad en el sur de .

Los hechos ocurrieron esta mañana en calles del , donde la víctima viajaba en un vehículo particular, cuando .

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El sujeto intentó huir, por lo que hubo una persecución; sin embargo, los atacantes le dispararon e hirieron.

El conductor perdió el control de la unidad y se estrelló contra la barda perimetral del Hospital Regional de PEMEX, donde fue privado de la libertad.

Pemex se pronuncia

Por su parte, Petróleos Mexicanos destacó que los acontecimientos ocurrieron en el "estacionamiento exterior del área de visitas" del Hospital Regional de Minatitlán, por lo que -enfatizó- son "hechos ajenos a la operación de la institución".

A través de sus redes sociales, la empresa productiva del Estado señaló que "las autoridades veracruzanas y de la fiscalía estatal darán el seguimiento correspondiente".


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JACL/cr

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