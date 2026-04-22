Un hombre fue herido de bala y privado de la libertad en el sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron esta mañana en calles del puerto de Coatzacoalcos, donde la víctima viajaba en un vehículo particular, cuando hombres armados los interceptaron.

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El sujeto intentó huir, por lo que hubo una persecución; sin embargo, los atacantes le dispararon e hirieron.

El conductor perdió el control de la unidad y se estrelló contra la barda perimetral del Hospital Regional de PEMEX, donde fue privado de la libertad.

Pemex se pronuncia

Por su parte, Petróleos Mexicanos destacó que los acontecimientos ocurrieron en el "estacionamiento exterior del área de visitas" del Hospital Regional de Minatitlán, por lo que -enfatizó- son "hechos ajenos a la operación de la institución".

A través de sus redes sociales, la empresa productiva del Estado señaló que "las autoridades veracruzanas y de la fiscalía estatal darán el seguimiento correspondiente".

📢 #Pemex informa que los acontecimientos registrados esta mañana en el estacionamiento exterior del área de visitas del Hospital Regional en Minatitlán, Veracruz, corresponden a hechos ajenos a la operación de la Institución.



Autoridades de Veracruz y de la Fiscalía estatal… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 23, 2026





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JACL/cr