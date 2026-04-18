El líder delincuencial Roberto “N” “El Bukanas” -considerado como un objetivo prioritario de Puebla y Veracruz y violento líder huachicolero- fue presuntamente capturado en un operativo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.

De acuerdo con fuentes policiales, "El Bukanas", quien estuvo prófugo durante una década y burló constantemente los operativos policiales, fue ubicado y detenido en el municipio poblano de Chignahuapan.

El operativo estuvo encabezado por elementos de la Marina, con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

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En febrero pasado, fuerzas estatales y federales habían asegurado un arsenal y un inmueble donde presuntamente se resguardaba Roberto N., en ese mismo municipio de Chignahuapan.

Durante años se ofrecieron recompensas para su localización. | Foto: Especial.

"El Bukanas" operaba en el llamado Triángulo Rojo, una región del centro del estado de Puebla compuesta por los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo, pero también mantenía el control en regiones de Veracruz.

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De acuerdo con sus antecedentes, el Bukanas fue comandante de la policía del municipio veracruzano de Maltrata, luego operó como líder regional para el Cártel de los Zetas, para independizarse y convertirse en un violento líder huachicolero.

Durante años se ofrecieron recompensas para su localización, sin embargo, el presunto jefe delincuencial evadió los operativos especiales que buscaban capturarlo.

Hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la aprehensión.

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JACL/cr