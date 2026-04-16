Autoridades educativas y ministeriales iniciaron investigaciones en contra de un preescolar de la ciudad de Puebla, ello tras denuncias sobre castigos y presuntos abusos sexuales contra menores.

La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, informaron –por separado- el inicio de investigaciones en el colegio privado Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia de la capital del estado.

La fiscalía informó que inició cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito en agravio de niñas y niños, ello a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

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En un comunicado de prensa, el organismo detalló que se mantiene una carpeta en integración, derivado de la denuncia de una madre de familia por la posible comisión de hechos de índole sexual en contra de una niña.

En ese proceso se dio intervención al Sistema Estatal DIF como representación coadyuvante, a fin de garantizar la protección integral de la víctima y evitar su revictimización.

La fiscalía informó que inició cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito en agravio de niñas y niños. Foto: Google Maps.

En tanto, el Agente del Ministerio Público canalizó a la víctima al Sistema Estatal DIF para su incorporación a cursos y talleres de contención emocional, con el objetivo de brindarle herramientas para su sano desarrollo.

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La fiscalía detalló que, tras la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales, la Fiscalía Especializada recibió dos denuncias adicionales relacionadas con hechos ocurridos en el mismo plantel, las cuales ya son investigadas.

En tanto, la Secretaría de Educación de Puebla también reportó el inicio de una investigación ante la preocupación de madres y padres de familia por la integridad de sus hijos que asisten al plantel preescolar privado.

En tanto concluye este proceso, las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a través de clases en línea, para continuar con su desarrollo académico.

Asimismo, expuso la dependencia, se trabaja de manera interinstitucional con las autoridades competentes para dar seguimiento puntual, y garantizar la seguridad y los derechos de las y los estudiantes.

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