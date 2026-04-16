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Tekax, Yucatán.- Un , tras ingerir veneno para ratas dentro de una lonchería en la , lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y la intervención de autoridades, además de la presentación de una denuncia ante la .

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió en la ubicada sobre la calle 55 con 42 de la mencionada colonia.

Según informes preliminares, la familia se encontraba cenando cuando el menor, en un descuido, encontró un trozo de veneno para roedores que se hallaba debajo de una de las mesas y lo ingirió accidentalmente.

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Al percatarse de la situación, los familiares solicitaron auxilio de inmediato al número de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, brindaron atención prehospitalaria al menor y lograron estabilizarlo para evitar complicaciones mayores derivadas de la sustancia tóxica.

Elementos de la Policía Municipal también se presentaron en el establecimiento para tomar conocimiento del caso y resguardar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Ante la gravedad de lo ocurrido y el riesgo al que fue expuesto el menor, el padre decidió proceder legalmente.

Se confirmó que ya se interpuso una denuncia formal ante la FGE, que llevará a cabo las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.

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JACL/cr

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