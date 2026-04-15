Mérida, Yucatán. – Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) revelan que en Yucatán unas 16 mil personas estarían infectadas de la enfermedad de Chagas, lo cual convierte este padecimiento en una amenaza silenciosa para la salud pública en la región.

En el marco del Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, que se conmemora cada 14 de abril, especialistas advirtieron sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la concientización social frente a esta enfermedad, considerada desatendida, pero que afecta a millones de personas en el mundo, incluyendo a la población mexicana.

Al respecto, Etienne Walckx, investigador del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD) adscrito al Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), explicó que el Chagas es causado por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente por un insecto conocido como “pic” en Yucatán.

“Es una enfermedad que puede transmitirse también durante el embarazo, por transfusiones o por alimentos contaminados, y que forma parte de las enfermedades tropicales desatendidas que afectan a más de mil millones de personas en el mundo”, señaló.

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El especialista destacó que en México la prevalencia estimada es cercana al 4%, lo que significa que cuatro de cada 100 personas podrían estar infectadas sin saberlo, lo que convierte al país en uno de los más afectados a nivel mundial.

“Muchas personas pueden tener el parásito sin presentar síntomas, lo que dificulta su detección y atención oportuna”, explicó.

Añadió que, en sus primeras etapas, la enfermedad puede confundirse con padecimientos comunes como gripe o dengue; sin embargo, con el paso de los años puede provocar daños graves, principalmente en el corazón.

“Después de 10 o 20 años pueden aparecer complicaciones como cardiopatías que incluso pueden causar la muerte si no se atienden”, advirtió.

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