Celestún, Yucatán.- Autoridades municipales de este puerto y del rango federal reforzaron las restricciones en la Reserva de Celestún, tras la irrupción de una creadora de contenido en la zona que provocó la huida de estas aves en pleno periodo de anidación.

El Ayuntamiento de Celestún informó que se colocaron avisos que restringen el acceso de manera temporal durante la temporada reproductiva.

Hay que señalar que estos sitios son altamente sensibles, por lo que cualquier alteración puede provocar estrés en las aves, abandono de nidos y la muerte de crías del flamenco rosado, especie protegida conforme a la NOM-059-Semarnat-2010.

A esta estrategia se sumó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Foto: Especial

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Se informó que a esta estrategia se sumó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentra no ingresar a sitios restringidos ni abrir caminos en áreas de anidación, ya que estas acciones alteran el hábitat natural.

También se pide no acercarse a los flamencos ni provocar que levanten el vuelo, pues cualquier disturbio puede ocasionar que abandonen sus nidos.

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Estos sitios son altamente sensibles, por lo que cualquier alteración puede provocar estrés en las aves, abandono de nidos y la muerte de crías. (Foto: Cortesía XIXIM Unique Mayan Hotel)

Las autoridades enfatizan evitar ruidos fuertes, como gritos o música, así como no realizar movimientos bruscos cerca de las colonias.

También, el uso de drones está prohibido sin autorización, debido a que su presencia genera estrés en las aves.

Otra de las medidas es no utilizar flash fotográfico ni vestir ropa de colores llamativos, con el fin de reducir el impacto visual en el entorno.

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Se exhortó también a no ingresar con mascotas, especialmente perros, ya que representan una amenaza directa para los nidos.

En el caso de actividades turísticas, se recomienda a los prestadores de servicios y visitantes que reduzcan la velocidad de las embarcaciones y eviten navegar con motores encendidos cerca de los grupos de flamencos, para no perturbar su comportamiento.

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