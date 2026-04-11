Culiacán, Sin.- En una nueva serie de revisiones en varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios volvieron asegurar, teléfonos celulares, cargadores, una trituradora de marihuana, dos módems, seis chips para celulares, entre otros objetos ilícitos.

Los nuevos hallazgos, se produjeron luego de que el pasado miércoles ocho de abril, en una revisión sorpresiva, se encontraron cinco armas de fuego, cargadores, cartuchos, 388 dosis de diversas sustancias que se presume puede ser marihuana, celulares, con cargadores, entre otros objetos ilícitos.

Durante una nueva inspección en este reclusorio, se localizaron siete nuevos celulares, seis cargadores para estos equipos móviles, una trituradora de marihuana y dos módems, en una segunda revisión, se volvió a encontrar otros seis celulares, cuatro cargadores, seis chips para celulares, una punta de fabricación doméstica y una memoria USB.

La nueva revisión fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con respaldo del ejército y la Guardia Nacional. Foto: Especial

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El miércoles pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el reciente esculque efectuado en diversos módulos, se localizaron tres pistolas calibre, nueve milímetros, un calibre 380 y otra calibre 38 super.

En la revisión minuciosa, con respaldo del ejército y la Guardia Nacional que reforzó la seguridad exterior del penal, se aseguraron trece cargadores abastecidos de diversos calibres, 50 cartuchos útiles, calibre nueve milímetros, 388 dosis de una yerba verde, presuntamente mariguana, cuatro paquetes envueltos en cinta canela

También, se encontró en la supervisión seis puntas de fabricación doméstica, catorce chips para celulares, tres básculas grameras, por lo que todos los objetos hallados en esta revisión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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