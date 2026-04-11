Más Información
Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"
VIDEO ¡Caos en el Metro! Activan marcha de seguridad en tres líneas por lluvia; en otras dos, se reporta alta afluencia de usuarios
FOTOS: Publican nuevas imágenes de los astronautas de Artemis II; así se veían tras el amerizaje de Orión
Hombre que atacó con machete a personas en metro de Nueva York decía ser "Lucifer"; cometió un "acto aleatorio de violencia"
Culiacán, Sin.- En una nueva serie de revisiones en varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios volvieron asegurar, teléfonos celulares, cargadores, una trituradora de marihuana, dos módems, seis chips para celulares, entre otros objetos ilícitos.
Los nuevos hallazgos, se produjeron luego de que el pasado miércoles ocho de abril, en una revisión sorpresiva, se encontraron cinco armas de fuego, cargadores, cartuchos, 388 dosis de diversas sustancias que se presume puede ser marihuana, celulares, con cargadores, entre otros objetos ilícitos.
Durante una nueva inspección en este reclusorio, se localizaron siete nuevos celulares, seis cargadores para estos equipos móviles, una trituradora de marihuana y dos módems, en una segunda revisión, se volvió a encontrar otros seis celulares, cuatro cargadores, seis chips para celulares, una punta de fabricación doméstica y una memoria USB.
Lee también Vinculan a proceso a entrenador de futbol femenil en León, Guanajuato; está acusado de violación calificada y por abuso sexual de 2 menores
El miércoles pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en el reciente esculque efectuado en diversos módulos, se localizaron tres pistolas calibre, nueve milímetros, un calibre 380 y otra calibre 38 super.
En la revisión minuciosa, con respaldo del ejército y la Guardia Nacional que reforzó la seguridad exterior del penal, se aseguraron trece cargadores abastecidos de diversos calibres, 50 cartuchos útiles, calibre nueve milímetros, 388 dosis de una yerba verde, presuntamente mariguana, cuatro paquetes envueltos en cinta canela
También, se encontró en la supervisión seis puntas de fabricación doméstica, catorce chips para celulares, tres básculas grameras, por lo que todos los objetos hallados en esta revisión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]