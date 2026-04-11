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Culiacán, Sin.- En una persecución con tres ocupantes de una camioneta tipo Suv con reporte de robo, en la que hubo intercambio de disparos entre los civiles, uno de ellos del sexo femenino menor de edad y elementos de la policía estatal, se logró detener a tres personas, con armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública reseño que durante un recorrido de vigilancia los elementos estatales detectaron sobre el boulevard Einstein, en el sector la Conquista, en la parte nor-poniente de Culiacán una camioneta que coincidía con las características de una unidad reportada como robada.

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Los elementos le marcaron el alto al conductor, el cual acelero su marcha y sus ocupantes realizaron disparos contra las patrullas, por lo que se inicio una larga persecución con intercambio de disparos que concluyó en el boulevard Miguel Tamayo.

En ese punto se detuvo a tres personas, una de ellas menor de edad del sexo femenino, uno de los jóvenes, resultó herido de bala a los que les aseguraron un fusil AK-47, un cargador de disco abastecido, una pistola calibre nueve milímetros, cargadores abastecidos y la camioneta tipo Suv, de color gris reportada como robada.

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