Chelem, Yucatán.- Un accidente de tránsito se registró en la antigua carretera Mérida–Chelem, donde un automóvil terminó dentro de la ría tras salirse del camino.

Elementos de seguridad acudieron al sitio luego de recibir el reporte a través de los sistemas de emergencia, movilizándose para verificar la situación.

Al arribar, agentes municipales confirmaron que el vehículo tipo sedán se encontraba parcialmente sumergido en el agua.

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El conductor ya había logrado salir por sus propios medios y permanecía a un costado de la vía, a la espera de atención.

De acuerdo con la versión del involucrado, el percance ocurrió cuando perdió el control del volante mientras se dirigía hacia el puerto de Chelem, lo que provocó que abandonara la carpeta asfáltica y terminara dentro de la ría.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al conductor y determinaron que únicamente presentaba golpes menores y algunas escoriaciones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades en espera de las instancias correspondientes para el retiro de la unidad.

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