Más Información

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

EN VIVO: Artemis II regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto del amerizaje de Orión tras hazaña lunar

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?

Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

El fracking “no tradicional”, la apuesta energética del gobierno de México para aumentar la producción de gas natural; en esto consiste

Sheinbaum alista viaje a cumbre de "gobiernos progresistas" en Barcelona; asisten líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España

Sheinbaum alista viaje a cumbre de "gobiernos progresistas" en Barcelona; asisten líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España

Tekal de Venegas, Yucatán.- Dos menores de edad y un adulto mayor en una aguada del rancho “San Nicté”, ubicado en el tramo carretero Izamal–Tekal de Venegas, en un hecho que estremeció a una familia y movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las niñas —de 6 y 5 años de edad— se encontraban en el agua acompañadas de una menor de 12 años, cuando . Al no lograr auxiliarlas, un hombre de 69 años se metió para intentar rescatarlas, pero al no saber nadar, los tres terminaron perdiendo la vida.

Lee también

Personal de emergencia arribó al sitio; sin embargo, las condiciones del lugar dificultaron las labores inmediatas, por lo que se solicitó apoyo especializado para la recuperación de los cuerpos.

Las diligencias quedaron a cargo de las autoridades competentes para el correspondiente.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]