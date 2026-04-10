Tekal de Venegas, Yucatán.- Dos menores de edad y un adulto mayor murieron ahogados en una aguada del rancho “San Nicté”, ubicado en el tramo carretero Izamal–Tekal de Venegas, en un hecho que estremeció a una familia y movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las niñas —de 6 y 5 años de edad— se encontraban en el agua acompañadas de una menor de 12 años, cuando ingresaron a un área más profunda. Al no lograr auxiliarlas, un hombre de 69 años se metió para intentar rescatarlas, pero al no saber nadar, los tres terminaron perdiendo la vida.

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Personal de emergencia arribó al sitio; sin embargo, las condiciones del lugar dificultaron las labores inmediatas, por lo que se solicitó apoyo especializado para la recuperación de los cuerpos.

Las diligencias quedaron a cargo de las autoridades competentes para el procedimiento legal correspondiente.

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