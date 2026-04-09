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Morelia.- , dijo que pidió a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, que solicite a Interpol que se gire una ficha roja para lograr la captura del exmandatario estatal, Silvano Aureoles, quien habría salido del país con ayuda del .

En conferencia de prensa indicó que “una de las líneas” es que el escapó “con ayuda de la , se sabe que lo más probable es que esté fuera del país”.

Por este motivo es que solicitó a la fiscal que se notifique a la Interpol, “y a todos los países donde tenemos acuerdos”, para que se emita una ficha roja de búsqueda.

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Indicó que contra Aureoles hay una orden de aprehensión federal, por fraude de 3 mil 600 millones de pesos, y otra por el delito de homicidio, girada por un juez penal de Michoacán.

Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que “dentro de las investigaciones que se tuvieron, del 1 y 2 de marzo del 2025, quienes le ayudan a salir del estado, a Jalisco, fue el grupo delincuencial del Cártel Jalisco”, que probablemente lo sacaron del país.

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JACL/cr

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