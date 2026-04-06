Morelia, Michoacán.- Habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, quemaron un camión repartidor afuera de la Fiscalía de Michoacán, en Morelia, así como otro más, metros adelante.

Los manifestantes entregaron un documento en la FGE y luego salieron en caravana hacia la sede principal del Poder Judicial, como parte de sus movilizaciones para exigir, que se lleve ante la justicia al exgobernador Silvano Aureoles, al otrora secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez y demás responsables de la irrupción y masacre ocurrida hace 9 años en esa localidad de la Meseta Purhépecha, en la que fueron asesinados cuatro pobladores y lesionados otros 14, a manos de la Policía.

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Los comuneros exigieron la pronta captura del exmandatario, de su entonces titular de la SSP y de 14 policías más, que ya cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de Abuso de Autoridad, Homicidio Calificado y Tortura.

Insistieron en que la complicidad y omisión del anterior fiscal, Adrián López Solís, con su jefe Aureoles Conejo, también debe ser llevada ante la justicia, por los mismos delitos.

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