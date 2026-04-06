Monterrey, Nuevo León.– Tres personas fallecidas, decenas de lesionados en accidentes viales y rescates en montañas fue el saldo que dejó la Semana Santa, en Nuevo León.

El viernes, un hombre fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado sin vida en la presa El Cuchillo, en el municipio de China.

La víctima fue identificada como Omar Ponce Lima de 55 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona conocida como La Playita, a donde se metió a nadar y ya no pudo salir.

El operativo de búsqueda por parte de Protección Civil del Estado y municipales se llevó a cabo con el apoyo de drones, helicóptero y binomios caninos.

Semana Santa en Nuevo León deja 3 muertos. Foto: Especial

La familia del fallecido lo reportó como desaparecido el pasado viernes y fue el domingo por la tarde cuando brigadistas encontraron su cadáver.

Otros dos fallecidos se reportaron sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Bustamante.

El deceso de los dos hermanos identificados como María y Eleazar Cuevas Villarreal se registró durante la volcadura del vehículo donde viajaban.

Con ellos, viajaba la hija de la occisa, una menor de un año de edad quien resultó lesionada y posteriormente trasladada a un hospital de la localidad.

Semana Santa en Nuevo León deja 3 muertos. Foto: Especial

Durante la semana del 30 de marzo al 6 de abril, Protección Civil reportó la atención de al menos once personas en accidentes viales registrados en distintos municipios como Galeana, General Terán, Monterrey, Guadalupe y Santiago.

Así mismo, los brigadistas atendieron tres rescates en montañas, especialmente en el Cerro de la Silla, en Guadalupe.

Durante los rescates se localizaron a cinco personas que estaban extraviadas, de las cuales una presentó lesiones durante los hechos.

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