Morelia, Michoacán. - Osmar "N", el adolescente de 15 años de edad que asesinó el pasado 24 de marzo a dos profesoras de la preparatoria “Anton Makarenko”, fue desarmado y detenido por alumnos de esa escuela particular, informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien mostró el video de ese momento.

El titular de la FGE, reveló también, que el fusil de asalto AR-15 que utilizó el menor de edad, era “hechizo” y que sus familiares desconocen dónde y cómo lo adquirió.

“El arma que se recupera en ese lugar es un arma hechiza integrada por diferentes partes de diferentes armas, pero si es calibre R 15; en las entrevistas que se han realizado con familiares desconocen de donde se obtuvo el arma, él hace referencia solo que la sacó de su casa, no ha señalado absolutamente nada más. Checamos en este caso, la numeralia del arma y con eso es que ratificamos, que es un arma que fue integrada por diferentes partes de este mismo calibre, entonces no se ha logrado la determinación en específico y es parte de lo que estamos trabajando, sobre el celular, no lo hemos podido localizar”, dijo, Torres Piña.

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Vestido con ropa negra y portando un fusil, así se grabó el adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán. Foto: Especial.

Videos de las cámaras de vigilancia al interior de la preparatoria, revelaron que Osmar fue desarmado y sometido por sus propios compañeros, quienes actuaron ante el temor de que el presunto feminicida cometiera más agresiones.

“El joven después de ejecutar a las dos maestras, entró hacia los baños y fueron los mismos jóvenes quienes lo detienen, fueron los mismos jóvenes quienes lo desarman, cómo se puede ver en el video, ya lo llevan hacia afuera del domicilio de la escuela. Cuando llega a la Fiscalía al lugar de los hechos, el joven ya estaba detenido, atado con cables, con algunos elementos que agarraron los jóvenes y es así como se los entregan a la policía municipal de Lázaro Cárdenas”, explicó el fiscal michoacano.

En el estuche de guitarra donde transportaba el arma se ubicaron 64 cartuchos útiles y un cargador.

🚨Alumnos sometieron a Osmar “N” tras ataque en Michoacán



La Fiscalía estatal informó que fueron los estudiantes quienes desarmaron y detuvieron a Osmar “N”, acusado por el asesinato de dos maestras en la preparatoria Makárenko. pic.twitter.com/EDwhd8BxzM — Azucena Uresti (@azucenau) April 9, 2026

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Carlos Torres, recordó en ese sentido, que a través de las redes sociales de Osmar se ha determinado que el menor tenía influencias de la ideología Incel, lo que quedó confirmado en los videos que compartió siete horas antes del crimen.

Con relación a este tema, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, insistió en que las leyes deben cambiar para castigar con más dureza a los menores que cometen delitos graves.

Consideró que, además, el crimen organizado aprovecha precisamente esas leyes blandas para reclutar a adolescentes.

Compañeros detuvieron a Osmar tras ataque a docentes; gobernador de Michoacán busca penas más severas a menores que cometan delitos graves. Foto: Especial.

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“Se aprovechan, se aprovechan de esta legislación que impide el que sean juzgados como adultos y las penas, pues son mínimas de acuerdo al sistema y es un sistema que debe revisarse debe cambiar y es lo que vamos a proponer”.

El próximo 24 de abril se llevará a cabo la próxima audiencia a cargo de un juez certificado en justicia penal para adolescentes.

Osmar se encuentra privado de la libertad en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, en la ciudad de Morelia.

El menor ya fue vinculado a proceso, acusado del delito de Feminicidio y Portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en agravio de las dos víctimas y de la sociedad.

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