Al cierre de marzo del 2026, Michoacán registró 60 homicidios dolosos, la cifra más baja en los últimos 11 años, informó el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Dijo que la caída de estos homicidios fue del 77 por ciento en ese lapso, lo que demuestra que la estrategia de seguridad da resultados, como se demuestra en comparación con los picos de violencia enfrentados al inicio de su sexenio.

La estadística a actual traduce el éxito de la estrategia en vidas salvadas, afirmó.

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Y especificó: “Esto en víctimas es una reducción impresionante, porque pasamos de 259 homicidios dolosos mensuales en el 2021 a 60 al cierre de marzo de 2026, es decir, prácticamente estamos evitando 200 homicidios al mes”.

Además, Ramírez Bedolla aseguró que los indicadores delictivos en la entidad muestran un cambio radical en la frecuencia de los crímenes.

Mientras que en 2021 el promedio era de siete homicidios al día, la cifra actual se ha estabilizado en 1.9 casos diarios, marcando una tendencia descendente que no ha dado marcha atrás en los últimos cinco años.

La evolución anual del homicidio doloso en el estado refleja este comportamiento, luego de que desde 2015 se registra un ascenso al pasar de 964 casos ese año a 2 mil 761 en 2021. Y la tendencia continuó a la baja: en 2022 fueron 2 mil 467 casos, en 2023 mil 773 hechos, en 2024 se registraron mil 506 y mil 272 en el 2025.

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Atribuyó estos resultados al fortalecimiento de los operativos de vigilancia y de las labores de inteligencia, así como a la respuesta inmediata en las zonas anteriormente consideradas "prioritarias" o de alto riesgo, donde el despliegue de fuerza ahora es preventivo y no solo reactivo.

Con este cierre de trimestre, Michoacán intenta sacudirse el estigma de la violencia que lo persiguió por más de una década, posicionándose ahora con una de las curvas de descenso más pronunciadas en el mapa delictivo nacional, aseveró.

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