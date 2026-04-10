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Culiacán, Sin. - La Fiscalía General del Estado investiga el asesinato a balazos de dos personas del sexo masculino sobre el boulevard Francisco I Madero, en el segundo cuadro de la ciudad; en el , una mujer que viajaban en un autobús de pasajeros se convirtió en víctima colateral al resultar herida por esquirlas.

Según la información que se conoce, el camión de transporte urbano en el que viajaba la mujer de 62 años de edad, cuya identidad se mantiene en reserva, circulaba por el mismo boulevard, en la zona conocida como Caseta Cuatro, cuando resultó herida, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la atendieron.

Ataque armado deja dos muertos en Culiacán; mujer resulta herida en fuego cruzado. Foto: Especial.
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De acuerdo con los datos que se dieron a conocer, la salud de la mujer no corre riesgos.

La mujer es una víctima colateral del ataque a balazos contra los ocupantes de un vehículo Mazda, de color blanco de modelo reciente, quienes resultaron muertos.

Se conoce que uno de ellos, de nombre Cristian “N” y que conducía la unidad, logró bajar del vehículo, pero cayó muerto a escasos metros al , mientras que su acompañante quedó sin vida en el asiento del copiloto.

Los peritos en balística de la Fiscalía General del Estado recopilaron varios casquillos percutidos que quedaron esparcidos sobre la calle, en la , en la capital del estado.

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