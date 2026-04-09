Culiacán, Sin. A 9 de Abril. - En una nueva serie de actos de violencia en varios puntos de la capital del estado, tres personas del sexo masculino fueron asesinados a balazos y dos más, fueron víctimas de atentados en los que resultaron heridos, uno de ellos en un negocio de carnitas de puerco, ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

Las autoridades de seguridad y el personal de la Cruz Roja fueron alertados que sobre el boulevard Plan de Ayala, en la colonia Emiliano Zapata, una persona del sexo masculino, se encontraba herido de bala, en el negocio de carnitas denominado Taurus.

Violencia en Sinaloa: Distintos ataques armados deja tres muertos y dos heridos; Fiscalía recolecta varios cascajos. Foto: Especial.

Presuntamente varias personas armadas le dispararon a un hombre aún no identificado, el cual resultó herido, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron varios casquillos percutidos de armas de fuego.

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En otro negocio, de lavado de autos, otra persona aún sin identificar fue blanco de varios disparos de armas de fuego, por lo que tuvo que ser hospitalizado, sin que sus agresores fueran detenidos por las autoridades.

Sobre el boulevard Francisco I Madero, en el segundo cuadro de la ciudad, dos personas que viajaban en un vehículo Mazda fueron atacados a balazos desde otra unidad, el conductor, de nombre Cristian “N” que alcanzó a descender de su vehículo quedó tendido en la carpeta asfáltica, en tanto su acompañante quedó muerto en el asiento del copiloto.

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Las autoridades de seguridad que recibieron el reporte de fuertes detonaciones, en la colonia Las Vegas, en la zona conocida como la Caseta Cuatro, al acudir al lugar, documentaron que dos personas jóvenes del sexo masculino habían sido asesinadas.

En otro de los hechos, en la calle Fray Andrés Tello, de la colonia Miguel Hidalgo, una persona de nombre José Luis “N” de 33 años de edad, quien se dirigía a su hogar, fue interceptado por personas armadas, los cuales le dispararon en varias ocasiones hasta privarlo de la vida.

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