El puerto de Mazatlán dio inicio este jueves a la Semana Internacional de la Moto 2026, evento que se desarrollará hasta el 11 de abril y que, en su edición número 30, reúne a miles de aficionados al motociclismo en uno de los encuentros más importantes del país.

Desde el arranque de la semana, participantes provenientes de distintos puntos de México y del extranjero comenzaron a concentrarse en la ciudad para sumarse a las actividades, en un ambiente donde se mezclan la velocidad, el espectáculo y la convivencia. Esta afluencia no solo refleja la afición por las motocicletas, sino también el impacto que el evento tiene en la actividad turística y económica del destino.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó que este tipo de encuentros fortalece la posición del puerto dentro del mercado de turismo de reuniones y grandes eventos, al captar la atención de visitantes internacionales y de medios especializados que proyectan su imagen global y su competitividad.

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Para este año se estima la participación de más de 15 mil motociclistas, así como una derrama económica que superaría los 800 millones de pesos, cifras que consolidan a la celebración como un detonante clave para la economía local.

El programa contempla, desde este jueves, recorridos hacia localidades cercanas como El Quelite y La Noria, además de exhibiciones de acrobacias, competencias de customización de motocicletas, áreas gastronómicas y una agenda musical en el Centro de Convenciones.

La cartelera artística abrió con las presentaciones de Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur. Para el viernes se prevé un homenaje al rock en español con integrantes y figuras vinculadas a agrupaciones como La Ley, Kenny y los Eléctricos, Elefante, Amantes de Lola, Rostros Ocultos, Cuca y Víctimas del Doctor Cerebro, además de la participación de Merenglas y Grupo Clase A, con cierre a cargo de Pancho Barraza, destacando el homenaje y el rock en español.

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El sábado 11 continuarán las actividades musicales con Rock And Roses, Black Beats y Los Madakakers, previo a la presentación principal de Mägo de Oz, en una jornada marcada por la actuación estelar y el cierre musical.

Ese mismo día tendrá lugar el tradicional desfile sobre el malecón, considerado el acto más representativo de la semana, donde residentes y visitantes se congregan para apreciar las motocicletas y las acrobacias que realizan los participantes, siendo el desfile y el malecón los principales atractivos.

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gs