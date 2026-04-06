A partir de la próxima temporada invernal, la aerolínea Air Canada comenzará a operar la ruta directa Mazatlán–Vancouver, lo que refuerza la conectividad internacional de Sinaloa y su posicionamiento como destino turístico clave para el mercado canadiense.

El gobernador Rubén Rocha Moya destacó que esta nueva conexión es reflejo de la confianza de las aerolíneas internacionales en la entidad, así como de la creciente preferencia de turistas de Canadá por Mazatlán.

La ruta iniciará operaciones el 15 de diciembre y contará con dos frecuencias semanales, vigentes hasta el 9 de abril de 2027. La llegada de Air Canada representa un paso estratégico, al tratarse de la principal aerolínea de ese país y uno de los mayores proveedores de servicios aéreos en el mercado canadiense.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que este avance es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), con el objetivo de incrementar la llegada de pasajeros internacionales.

“Agradecemos el compromiso de OMA, cuyo trabajo ha sido clave en este logro, así como la confianza de las aerolíneas canadienses que continúan apostando por nuestro destino. Mazatlán ha sido y sigue siendo uno de los favoritos del mercado canadiense”, afirmó.

En tanto, el director comercial para América Latina y el Caribe de Air Canada, Luis Noriega Benet, subrayó que México es un mercado estratégico para la compañía. “Nos enorgullece seguir creciendo en el país y fortalecer la conectividad a través de Canadá con una red de rutas cada vez más robusta”, expresó.

Finalmente, el director general de OMA, Ricardo Dueñas, indicó que la incorporación de esta nueva ruta confirma el compromiso del grupo aeroportuario por impulsar la conectividad internacional y fortalecer la competitividad de las ciudades como polos de desarrollo económico y turístico.

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