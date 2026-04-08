La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que retomó la alerta emitida por Ducati Motors de México para la revisión de 789 motocicletas de diversos modelos, como parte de las acciones preventivas para evitar riesgos a las personas usuarias.

¿Qué modelos de Ducati pueden presentar alguna falla?

De acuerdo con los datos publicados por la dependencia, 706 motocicletas de los modelos Panigale V4, fabricadas entre 2018 y 2024, “todos los modelos”, así como Streetfighter V4 de los años 2020 a 2025, “todos los modelos”, podrían presentar una falla en el eje de la rueda trasera.

Existe la posibilidad de que este componente pierda resistencia estructural y llegue a romperse, lo que podría derivar en la pérdida de control de la unidad y provocar un accidente. Como medida correctiva, la empresa realizará el reemplazo de la pieza sin ningún costo.

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En otro caso, se informó que 83 unidades Panigale V4/STD modelo 2025 podrían registrar una posible falla en el sistema de freno trasero, lo que implicaría la pérdida repentina de su funcionamiento y, en consecuencia, un mayor riesgo de colisiones o lesiones. Para estos casos, la compañía revisará las motocicletas y realizará las reparaciones necesarias sin cobrar a las personas propietarias.

Ducati notificará a clientes sobre fallas

La información señala que Ducati notificará directamente a las personas dueñas de las unidades involucradas mediante correo electrónico y a través de la aplicación “My Ducati” para indicarles los pasos a seguir.

También se indicó que estas campañas de servicio tendrán una vigencia de 10 años; en el caso de las primeras unidades el periodo comenzará a contarse a partir de diciembre de 2025, mientras que para las motocicletas modelo 2025 el plazo inició en mayo del mismo año.

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Profeco señaló que mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de estas acciones y exhortó a las personas consumidoras a reportar cualquier anomalía al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o a los correos y redes oficiales de la institución.

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