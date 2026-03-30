Un accidente vial registrado durante la madrugada de este lunes dejó como saldo un hombre sin vida y dos mujeres lesionadas, luego de que la motocicleta en la que viajaban se derrapara sobre Avenida Xochimilco, en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, a la altura de la calle 6, cuando el conductor de una motocicleta negra perdió el control de la unidad, impactándose primero contra un poste metálico y posteriormente contra un árbol.

Tras el choque, los tres ocupantes quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a dos mujeres, de aproximadamente 19 y entre 20 y 25 años de edad, quienes presentaban heridas visibles. Una de ellas fue diagnosticada con probable fractura de tabique nasal y fractura en el brazo izquierdo, además de intoxicación etílica, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención especializada.

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En tanto, el hombre, de entre 25 y 30 años de edad, fue valorado por los servicios de emergencia; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante varias horas debido a las labores de los cuerpos de emergencia.

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