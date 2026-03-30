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Un registrado durante la madrugada de este lunes dejó como saldo un hombre sin vida y dos mujeres lesionadas, luego de que la motocicleta en la que viajaban se derrapara sobre Avenida Xochimilco, en la colonia Agrícola Pantitlán, .

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, a la altura de la calle 6, cuando el conductor de una motocicleta negra perdió el control de la unidad, impactándose primero contra un poste metálico y posteriormente contra un árbol.

Tras el choque, los tres ocupantes quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones. Paramédicos acudieron al sitio para brindar a dos mujeres, de aproximadamente 19 y entre 20 y 25 años de edad, quienes presentaban heridas visibles. Una de ellas fue diagnosticada con probable fractura de tabique nasal y fractura en el brazo izquierdo, además de intoxicación etílica, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención especializada.

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En tanto, el hombre, de entre 25 y 30 años de edad, fue valorado por los servicios de emergencia; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos de la realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante varias horas debido a las labores de los cuerpos de emergencia.

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mahc/LL

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