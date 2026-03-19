La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México informó que dos trabajadores de limpia fallecieron en el accidente vial en Anillo Periférico.

Indicó que el 17 de marzo, aproximadamente a las 22:30 horas, una cuadrilla integrada por 15 personas se dirigía a realizar labores de mantenimiento nocturno a bordo de una unidad oficial, cuando se registró un accidente sobre la lateral de Anillo Periférico, dentro del perímetro de la alcaldía Tlalpan. Señaló que desde el primer momento, la dependencia activó sus protocolos de atención, priorizando la protección y atención integral de dichas personas.

Como resultado del percance, 11 personas resultaron lesionadas. Actualmente, 6 de ellas se reportan estables y reciben atención médica especializada en distintas unidades hospitalarias, donde cuentan con acompañamiento permanente por parte de la Secretaría. Durante el transcurso del día, tres personas más fueron dadas de alta, mientras que cuatro fueron valoradas en el sitio sin requerir traslado hospitalario.

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“Lamentablemente, dos trabajadores perdieron la vida.

“La Secretaría expresa sus más profundas condolencias y mantiene un acompañamiento cercano, humano y permanente con sus familias”, expresó.

La Sobse apuntó que se ha dispuesto apoyo integral que incluye asesoría jurídica, respaldo institucional, así como el seguimiento necesario para garantizar el acceso a los apoyos correspondientes, contando también con el apoyo total y la coordinación constante con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para coadyuvar en la atención de todo lo que sea necesario para contar con una atención de calidad.

En relación con los hechos, el conductor y la unidad involucrada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Secretaría de Obras y Servicios subrayó que será la autoridad competente quien determine las causas del incidente mediante una investigación exhaustiva y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes.

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“Esta dependencia reitera que actuará con total transparencia y plena disposición para colaborar en las investigaciones, aportando todos los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que dará un seguimiento puntual a sus resultados”.

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