Más Información
El servicio de la Línea 1 del Tren Ligero está detenido debido al choque de un tráiler, en Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco. El vehículo se estrelló contra el muro de contención, lo que causó un corte en la catenaria en la estación Estadio Azteca.
El personal de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de México (STECDMX) ya se encuentra trabajando en el lugar para restablecer el servicio lo más pronto posible.
Mientras tanto, se cuenta con servicio de apoyo de RTP que opera desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos, para los usuarios afectados por la interrupción.
Lee también “Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"
Se recomendó a los usuarios estar atentos a las actualizaciones a través de las redes oficiales de STECDMX para más información sobre la reactivación del servicio.
mahc/LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]