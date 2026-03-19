El servicio de la Línea 1 del Tren Ligero está detenido debido al choque de un tráiler, en Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco. El vehículo se estrelló contra el muro de contención, lo que causó un corte en la catenaria en la estación Estadio Azteca.

El personal de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de México (STECDMX) ya se encuentra trabajando en el lugar para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Servicio de Tren Ligero detenido por choque en Tlalpan. Foto: Tomada de la cuenta de X de @STECDMX

Mientras tanto, se cuenta con servicio de apoyo de RTP que opera desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos, para los usuarios afectados por la interrupción.

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Se recomendó a los usuarios estar atentos a las actualizaciones a través de las redes oficiales de STECDMX para más información sobre la reactivación del servicio.

#MovildadCDMX



Tren Ligero



Servicio detenido en la línea por choque de vehículo contra muro de contención en Tlalpan al cruce con Tlalmanalco lo que ocasionó un corte en la catenaria en Estadio Azteca.

Personal de STE labora en el lugar para restablecer el servicio.



Contamos… pic.twitter.com/sVR5f92gpu — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 19, 2026

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