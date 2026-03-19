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El servicio de la está detenido debido al , en Tlalpan, a la altura del cruce con Tlalmanalco. El vehículo se estrelló contra el muro de contención, lo que causó un corte en la catenaria en la estación Estadio Azteca.

El personal de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de México () ya se encuentra trabajando en el lugar para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Servicio de Tren Ligero detenido por choque en Tlalpan. Foto: Tomada de la cuenta de X de @STECDMX
Servicio de Tren Ligero detenido por choque en Tlalpan. Foto: Tomada de la cuenta de X de @STECDMX

Mientras tanto, se cuenta con servicio de apoyo de RTP que opera desde Tasqueña hasta Xochimilco en ambos sentidos, para los usuarios afectados por la interrupción.

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Se recomendó a los usuarios estar atentos a las actualizaciones a través de las redes oficiales de STECDMX para más información sobre la reactivación del servicio.

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mahc/LL

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