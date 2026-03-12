Texcoco, Méx.— Los estudios técnicos del proyecto del Tren Ligero La Paz-Texcoco ya concluyeron y se encuentran en revisión del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) para que, en caso de su aprobación, sea licitado y se inicie la construcción en abril, dio a conocer el secretario de Movilidad mexiquense, Juan Hugo de la Rosa García.

Los análisis incluyen ingeniería básica, oferta y demanda, así como costo-beneficio. El tramo cubre 20.85 kilómetros y cuenta con 12 estaciones. La proyección inicial estimada es trasladar a 126 mil 957 pasajeros diarios.

“Ya hemos recibido los estudios, están concluidos y pues los estudios marcan que desde luego hay una necesidad muy importante en la zona y que va a beneficiar a mucha población, tanto de los municipios de Los Reyes La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán y Texcoco, sobre todo. Pero si consideramos que Texcoco es una puerta de entrada, mucha gente de los municipios cercanos de Tlaxcala, también beneficiaría mucho más gente de toda esa región”, explicó.

El tiempo de recorrido se reduce a 29 minutos y 54 segundos, dato que contrasta con el trayecto actual, que toma cerca de una hora y media en auto o transporte público.

El proyecto aprovecha en gran medida la infraestructura ferroviaria existente. Una sección corresponde a vías de Kansas City Southern de México, con un tramo más extenso, mientras que Ferrovalle cubre entre 300 y 400 metros. Se construye una vía paralela exclusiva para mantener el transporte de carga sin interferir con el servicio de pasajeros.

La inversión estimada alcanza los 18 mil millones de pesos, aunque pueden presentarse ajustes a la baja durante las revisiones finales. Este proyecto de transporte masivo será financiado en su totalidad por el gobierno del Estado de México, precisó el titular de Movilidad.

De acuerdo con el calendario expuesto por De la Rosa García, la licitación se publica en marzo y las obras arrancan a finales de abril o principios de mayo, si los trámites avanzan sin contratiempos.

El Tren Ligero forma parte de la estrategia de movilidad en la zona oriente, con conexión directa a la Línea A del Metro en la terminal La Paz.