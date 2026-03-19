El Colegio de Bachilleres (Colbach) informó que a partir del primer minuto de este jueves 19 de marzo de 2026 estalló la huelga en sus 20 planteles y oficinas generales, lo que derivó en la suspensión total de actividades académicas y administrativas.

A través de comunicados difundidos en redes sociales, se dio a conocer que el 18 de marzo concluyeron las votaciones internas para definir el estallamiento de huelga por parte de trabajadores sindicalizados, tanto docentes como administrativos.

Tras el resultado, informaron que se colocarán banderas rojinegras en las instalaciones de los centros educativos, en señal de paro laboral, por lo que no habrá clases ni servicios hasta nuevo aviso.

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Por su parte, el Colegio de Bachilleres reiteró su disposición al diálogo institucional y aseguró que mantiene el compromiso con la comunidad educativa. Indicó que el pliego petitorio presentado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) será revisado conforme a los canales legales y mediante mesas de trabajo.

La institución destacó que en los últimos dos años ha implementado diversas acciones para mejorar las condiciones laborales, como incrementos salariales progresivos, regularización de 477 docentes, programas de capacitación y fortalecimiento de procesos administrativos.

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Finalmente, autoridades de distintos planteles, como el Plantel 18 “Tlilhuaca-Azcapotzalco”, confirmaron que no habrá actividades hasta nuevo aviso y exhortaron a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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