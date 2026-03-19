Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se quedaron desde ayer en plantón en el Zócalo de la capital del país y con sus movilizaciones para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para plantearle sus principales demandas: aumento salarial, abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y echar para atrás la reforma educativa de la autollamada Cuarta Transformación.

Sin embargo, el contingente de maestros apenas ocupó algunas porciones del Zócalo capitalino, en contraste con el año pasado, cuando llenó por completo con casas de campaña la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

Esta vez el Zócalo capitalino no se vio abarrotado de maestros, como ocurría en ocasiones anteriores. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Esta vez y bajo consignas como “¡El paro, el paro es culpa del Estado!” y “¡Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra!”, amenazaron a la Jefa del Ejecutivo con que si no se les abren las puertas de Palacio Nacional se movilizarán durante el próximo Mundial de Futbol.

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“Estaremos accionando como lo hemos dicho en diferentes espacios de la docente en el marco del Mundial de Futbol. A más de un año de este gobierno federal, no vemos disposición a la solución que incluso prometieron en campaña, por eso es necesario salir a la comunidad y a la población de la Ciudad de México”, dijo Yenny López, vocera de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

Y no sólo eso, amenazó también con accionar un nuevo paro indefinido de labores, que en 2025 dejó sin clases a millones de niños y adolescentes durante poco más de tres semanas.

“Si no hay alguna respuesta, si no hay el ofrecimiento de una mesa de trabajo y el esbozo de algún proyecto que nos permita atisbar que habrá posibilidades de que en el corto plazo haya una iniciativa de ley que permita la construcción de un sistema de pensiones solidario nos veremos en la necesidad de un hacer un paro indefinido de labores, en el que participarán alrededor de 500 mil maestros”, advirtió Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del SNTE y de la CNTE en Zacatecas.

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En charla con EL UNIVERSAL, Frausto Orozco indicó que “en este momento se está llevando a cabo un brigadeo, un ejercicio de toma de conciencia con muchos maestros en el país para que se unan a las movilizaciones.

“En Zacatecas lo estamos haciendo como otras secciones también que tienen esas condiciones y yo creo que por el sentir, por la toma de conciencia, por la información que tiene el magisterio, por el enojo que hay puede ser que alcancemos una cifra histórica en esta jornada de lucha. Pudiéramos considerar quizá superar el medio millón de maestros movilizados”, dijo.

En este primer día de paro de 72 horas, en el que se realizó una marcha del Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución, estuvieron presentes los secretarios generales de la Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández; de la Sección 22 de Oaxaca, Jenny Aracely Pérez; de la Sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces; de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Fraustom y de la Sección 18, Eva Hinojosa, quienes destacaron que en 22 estados se realizaron acciones simultáneas de protesta con marchas, bloqueos y tomas de casetas y de edificios de gobierno.

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Antes de que se realizara la marcha, el maestro Gervasio Hernández García, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) aseguró que en la marcha y en el plantón estarían presentes cerca de 20 mil docentes.

Sin embargo, en esta ocasión la CNTE se vio diezmada, pues, a diferencia del año pasado, las casas de campaña que fueron colocadas para el plantón no superan las 2 mil 50.

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