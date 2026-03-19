La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga las causas que originaron el incendio ocurrido en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, donde fallecieron cinco personas.

En su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal indicó que se brinda todo el apoyo a las familias de las víctimas y señaló que la refinería opera al 100%; insistió en el hecho de que el incendio ocurrió en el exterior de la planta, cerca del puerto.

“Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación; ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio. Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa.

“Y parece que hubo, parece, repito, hasta que no se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la fiscalía, parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo y, entonces, después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio”, expuso.

Agregó que pidió a Pemex ayudar a reubicar la escuela cercana a la refinería.

“Yo le pedí a Pemex que ayudaran a reubicar la escuela, porque los padres y madres de familia están solicitando esto y siempre tienen un pendiente de estar tan cerca de la refinería. Estamos viendo cómo se apoya para reubicar la escuela, aun cuando hay dictámenes de que no está en riesgo”, declaró.