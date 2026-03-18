La Secretaría de Gobierno (Secgob) reportó que desde el inicio de la movilización encabezada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), personal del Gobierno de la CDMX mantuvieron comunicación permanente y las actividades se realizaron con normalidad.

En un comunicado, la dependencia indicó que al llegar a la Plaza de la Constitución, se registró una diferencia con personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), derivada de que el equipo de audio se encontraba en proceso de colocación al mismo tiempo que arribó el contingente.

En ese contexto, se intentó el ingreso de vehículos, por lo que el personal de tránsito intervino para garantizar la seguridad de las y los manifestantes y de la ciudadanía.

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El incidente fue atendido de manera oportuna y tras la instalación del equipo de audio facilitado por el Gobierno capitalino, la situación se encuentra en calma y el desarrollo de las actividades continúa con normalidad en este momento, señaló la dependencia a cargo de César Cravioto, quien hizo un llamado a que se respeten los acuerdos establecidos.

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