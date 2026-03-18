La Central de Abasto de la Ciudad de México incorporó 12 nuevas patrullas que serán distribuidas en seis cuadrantes, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en el mercado más grande de América Latina.

La entrega de las unidades se realizó en coordinación con el Consejo Ciudadano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5. Cada cuadrante contará con dos patrullas: una destinada al patrullaje preventivo dentro de las instalaciones y otra para la atención de incidentes en las inmediaciones, como robos, conflictos o problemas viales.

De acuerdo con autoridades y administradores del mercado, esta distribución busca reducir los tiempos de respuesta en un entorno con alta concentración de personas y actividad comercial constante.

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Como parte de la estrategia de seguridad, se mantienen reuniones de coordinación territorial de manera periódica. En estos encuentros participan representantes del Ministerio Público, la Policía de Investigación, mandos de la SSC, juzgados cívicos, así como autoridades de la alcaldía y del gobierno capitalino. Durante las sesiones se revisan reportes de incidencia delictiva, seguridad y justicia cívica para definir acciones conjuntas.

Reportan baja delictiva

En términos de resultados, se reporta una reducción sostenida en los índices delictivos entre 2019 y 2026, con una disminución acumulada superior al 90 por ciento. Aunque en 2025 se registró un repunte asociado a operativos específicos, en 2026 se observa un descenso considerable que marca uno de los niveles más bajos del periodo analizado.

En cuanto a efectividad, los datos muestran un comportamiento variable, con mejoras a partir de 2022 y un punto máximo en 2025, cuando se alcanzó un 62 por ciento. Posteriormente, los indicadores presentan ajustes, aunque mantienen una tendencia general al alza respecto a los primeros años.

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Los operativos implementados dentro de la Central de Abasto han sido clave en estos resultados. Entre ellos destacan los dispositivos de presencia, revisiones tipo “barredora”, supervisión de respiraderos para evitar accesos irregulares y vigilancia en el corredor bancario, especialmente en días de pago. En estas acciones participan agrupamientos especializados, así como fuerzas federales.

Además, se ha impulsado una estrategia enfocada en fomentar la denuncia ciudadana, considerada un elemento clave para visibilizar delitos, mejorar la coordinación institucional y diseñar acciones focalizadas. Según datos del C5, durante el último año se registraron 12 llamadas por tentativa de extorsión, de las cuales cuatro fueron presenciales. Este delito ha disminuido 99 por ciento en los últimos seis años.

La coordinadora y directora de la Central de Abasto, Mónica Pacheco, señaló que el refuerzo en el parque vehicular permitirá mantener mayor vigilancia en andenes y pasillos, con énfasis en la prevención del robo a transeúnte.

Autoridades y administración coincidieron en que la seguridad en la Central de Abasto depende de la coordinación entre instituciones y la participación de la comunidad, por lo que hicieron un llamado a no normalizar conductas delictivas y a denunciar cualquier incidente.

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