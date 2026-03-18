Autoridades capitalinas arrancaron con la segunda fase de exhumaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde este martes 17 de marzo, se reportó el hallazgo de 155 microfragmentos y astillas de elementos óseos, mismos que fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para su análisis.

Esta segunda fase del plan de recuperaciones en el Panteón de Dolores, se desarrollará hasta el 27 de marzo, y se realiza en la zona norte de la fosa 26, línea 2BIS, nivel 9, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

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Exhumaciones en Panteón de Dolores; hallan 155 fragmentos óseos en segunda fase de búsqueda en CDMX. Foto: Especial

Estas acciones se realizan en coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), la Secretaría de Gobierno capitalina, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), y el Poder Judicial de la Ciudad de México, por medio del ISPCF, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Panteón Civil de Dolores.

También participan familiares de personas reportadas como desaparecidas, colectivos y personas expertas independientes como observadoras, quienes reciben informes sobre los avances de los trabajos y cuentan con acompañamiento psicosocial permanente a través de la Brigada de Cuidados, integrada por personal de la Fiscalía CDMX, la CBP, y la CDHCM, detalló la dependencia en un comunicado.

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