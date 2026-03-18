Más Información
Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”
EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo
Sheinbaum acusa machismo ante señalamientos de que AMLO sigue gobernando; descarta ruptura con el expresidente
Sergio Mayer regresa a San Lázaro; ofrece disculpa por abandonar su curul y no descarta volver a pedir licencia
Autoridades capitalinas arrancaron con la segunda fase de exhumaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores, donde este martes 17 de marzo, se reportó el hallazgo de 155 microfragmentos y astillas de elementos óseos, mismos que fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) para su análisis.
Esta segunda fase del plan de recuperaciones en el Panteón de Dolores, se desarrollará hasta el 27 de marzo, y se realiza en la zona norte de la fosa 26, línea 2BIS, nivel 9, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
Lee también Microsismos en Iztapalapa; se registran dos sismos de baja magnitud durante la madrugada de este 18 de marzo
Estas acciones se realizan en coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), la Secretaría de Gobierno capitalina, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), y el Poder Judicial de la Ciudad de México, por medio del ISPCF, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Panteón Civil de Dolores.
También participan familiares de personas reportadas como desaparecidas, colectivos y personas expertas independientes como observadoras, quienes reciben informes sobre los avances de los trabajos y cuentan con acompañamiento psicosocial permanente a través de la Brigada de Cuidados, integrada por personal de la Fiscalía CDMX, la CBP, y la CDHCM, detalló la dependencia en un comunicado.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]