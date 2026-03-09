La segunda fase de exhumaciones controladas en el Panteón de Dolores, para identificar a personas desaparecidas, arrancará el próximo 17 de marzo, con una nueva apertura de la fosa 26.

Durante la primera fase de los trabajos (que tuvo lugar del 18 al 26 de noviembre de 2025) se recuperaron inicialmente 23 individuos. Tras análisis en laboratorio, se identificó que había dos individuos más (ambos fetos), lo que elevó la cifra a 25 individuos recuperados.

De los 25 individuos recuperados, cinco corresponden a fetos; mientras que de los otros 20, 18 son hombres y dos son mujeres, con un rango de edad que va de los 15 hasta los 75 años, de acuerdo con los resultados que presentados por la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México (CBP), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF).

En un comunicado, las autoridades capitalinas indicaron que hasta ahora se han logrado confirmar cinco identificaciones. Adicionalmente, seis individuos cuentan con hipótesis de identidad que podrán confirmarse una vez concluido el proceso de búsqueda de familia e identificación.

“Los perfiles genéticos de los individuos que aún no cuentan con hipótesis de identidad serán ingresados a las bases de datos de la Ciudad de México para su confronta. Por su parte, a través de los procesos establecidos por el Gabinete Metropolitano, los perfiles serán compartidos con entidades del área metropolitana para que también puedan ser confrontados con la información genética de personas desaparecidas de estos estados y posteriormente con el resto del país”, se indica en el documento.

Al igual que en las jornadas de la primera etapa, en esta segunda etapa familias con hipótesis, así como familias en búsqueda independiente y en colectivos, podrán acudir como observadoras. También podrán nominar a personas expertas independientes como observadoras de este proceso.

aov