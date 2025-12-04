Luego de la primera etapa de exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores, en la que se localizaron 23 individuos —dos fetos y 21 personas en calidad de desconocidas o no habían sido reclamadas—, los restos serán analizados en un laboratorio del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) para su identificación.

Los restos se encuentran en proceso de tratamiento para limpiarlos, pues la mayoría están en un estado de esqueletización avanzado, informó el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, Luis Gómez Negrete. Posteriormente, se llevará a cabo una reunión con técnicos expertos, tanto independientes como de instituciones, para dar inicio con el proceso de análisis en laboratorio.

“Se concluyó esta primera etapa y era más o menos lo que se tenía proyectado. Nos tardamos un poquito más porque justamente el trabajo arqueológico implica una revisión muy minuciosa de todo el contenido de la tierra, la cobertura, todo, y justamente con esa revisión es que pudimos —aunque nos tardamos— tener mayor certeza de todos los hallazgos”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gómez Negrete precisó que los restos están siendo analizados en el Incifo, en donde se creó un espacio especial en el que se mantendrán mientras se construye el Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense que plantea esta administración, y que prevé pueda estar concluido el próximo año.

“Como tal, ahorita están en un proceso de tratamiento. Estos restos, en su mayoría, son restos en un estado de esqueletización avanzado. Entonces, se tiene que hacer un tratamiento para poderlos limpiar y que puedan ser analizados en laboratorio en los próximos días”, indicó.

Explicó que aunque el proceso de análisis de los restos llevará algunas semanas, “afortunadamente los individuos que fueron recuperados no estaban mezclados”, por el contrario, dijo, los restos estaban embalados de forma individual y con una etiqueta, lo que “nos ayuda en términos de tiempo y trabajo para avanzar en su identificación”.

El programa de exhumaciones controladas en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, forma parte de un proyecto que echó a andar el Gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para la identificación de personas desaparecidas, como parte de una serie de acciones, en acuerdo con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas para dar con su paradero.

La recuperación de restos de la fosa 26 —que inició el 18 de noviembre y demoró casi dos semanas—, estuvo a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBP) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En esta primera fase se recuperaron restos en el nivel 15 de dicha fosa, que corresponde a la parte superficial de la misma, una vez concluido el análisis, las autoridades reiniciarán los trabajos de exhumación en el nivel 14 y así consecutivamente.

“Este ha sido el primer ejercicio, el primero siempre es el más tardado. Para dar una idea, la remoción de tierra que tuvimos que hacer en esta primera etapa es probablemente la mayor remoción de tierra que vamos a hacer durante toda la fosa. Todo lo demás esperamos que tenga unos niveles de tierra mucho menores y por lo tanto sea más rápido el proceso”, indicó el comisionado.

Ahora que se terminó esta fase de las exhumaciones, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas aseveró que colectivos y familiares que buscan a personas desaparecidas han externado que están conformes con todo el proceso técnico que se ha llevado a cabo, e incluso han expresado su reconocimiento por este esfuerzo.

Todos los días se contó con un máximo de 15 observadores durante la exhumación de restos.

“Por ejemplo, todos los días se concluyó con aplausos de parte de las familias al equipo que intervino, y eso para nosotros es muy importante, no sólo porque es un reconocimiento al trabajo de la comisión, la fiscalía y el Incifo, sino también porque se está brindando una confianza que no existía sobre los procesos forenses en la Ciudad de México”, reconoció Gómez Negrete.