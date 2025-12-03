El pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) aprobó por unanimidad un acuerdo para suspender plazos y términos relacionados con recursos de revisión y denuncias, con el fin de garantizar la continuidad institucional ante la próxima falta de quórum derivada de la conclusión del encargo de los comisionados María del Carmen Nava y Julio César Bonilla.

Al respecto, la presidenta del Info CDMX, Lizette Enríquez, explicó que esta medida permitirá cumplir con los tiempos previstos en los procedimientos donde el Instituto es competente y evitar dejar expedientes inconclusos.

Destacó que, a partir del 12 de diciembre, el pleno dejará de contar con el número mínimo de integrantes requerido para sesionar y resolver impugnaciones, por lo que era necesario anticipar el impacto operativo que esto generará.

Puntualizó que la suspensión aplica únicamente para la recepción, trámite, seguimiento y aprobación de resoluciones de medios de impugnación en materia de transparencia y protección de datos personales.

Aclaró que el Info CDMX continuará realizando con normalidad todas sus demás funciones, entre ellas los procedimientos de cumplimiento, actividades de capacitación, asesorías, atención al público y las verificaciones correspondientes.

Además, aseguró que esta decisión no afectará el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pues quienes solicitan información deberán seguir recibiendo respuesta dentro de los plazos legales por parte de los sujetos obligados.

Info CDMX no contará con integrantes suficientes para sesionar y resolver impugnaciones. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

María del Carmen Nava enfatizó que las obligaciones de transparencia siguen vigentes para todas las instituciones públicas de la capital.

Señaló que la suspensión se limita exclusivamente a los medios de impugnación que por ley resuelve el Pleno y recordó que, una vez que concluya su encargo y el de Bonilla Gutiérrez, la comisionada presidenta será la única integrante en funciones.

Durante la sesión, se aprobaron 117 resoluciones a medios de impugnación, entre ellas 39 revocaciones, 24 modificaciones, 21 sobreseimientos, 16 confirmaciones, 16 desechamientos y una denuncia parcialmente fundada pero inoperante.

Ayer el Congreso local recibió formalmente una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para extinguir el Info CDMX.

Esta propuesta, que busca modificar la Constitución Política de la Ciudad de México, le da un plazo de 180 días naturales al Legislativo local para adecuar las leyes que le den vida al nuevo órgano de transparencia, que ya no seria un organismo autónomo. Mientras esto ocurre, el Info CDMX podría seguir funcionando… en apariencia.

