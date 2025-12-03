El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, solicitó un presupuesto de 17 mil 345 millones de pesos para el próximo año, recursos que se requieren debido a la nueva estructura del Poder Judicial local.

Al acudir a una mesa de trabajo presupuestal a las instalaciones del Congreso local, detalló que requieren 11 mil 363 millones de pesos para acciones permanentes, entre ellas un aumento salarial de 10% a la base trabajadora; y cinco mil 981 millones para acciones transitorias como fortalecimiento a la justicia oral, creación de Juzgados de Tutela en Derechos Humanos, y complemento de los Juzgados Laborales, entre otras.

Asimismo, advirtió que el número de jueces no ha aumentado, pero lo que sí ha crecido, de una forma considerable, son los juicios.

“Sí es necesario, se los comento, darle una solución a la base trabajadora porque sí hay un desgaste, no solamente un desgaste físico, sino también ya de afectaciones en su salud. La mayor parte de ellos, hemos trabajado, hemos cumplido con el presupuesto que nos han asignado, y seguiremos trabajando con ello, pero sí solicitó a todos y cada uno de ustedes, diputados y diputados, este número (de cifra presupuestal), traigo este número para que tengan conocimiento de cómo es que tenemos este trabajo. Un reconocimiento a los trabajadores porque han cumplido con su labor, pero también hay que apoyarlos, porque sí hay un desgaste considerable para ellos”, sostuvo.

En este sentido, precisó que no existe un rezago en el Tribunal Superior de Justicia, pero sí un aumento de trabajo, por lo que insistió en que se debe mejorar la política salarial.

Rafael Guerra mencionó que durante ese año han ingresado al Poder Judicial capitalino un total de 269 mil 261 expedientes, la mayoría en materia penal oral y civil.

Precisó que actualmente cuentan con 79 magistraturas, de las cuales 34 fueron electas por votación.

Detalló que al 15 de noviembre han ejercido y comprometido más de siete mil 800 millones de pesos del presupuesto 2025, y que el disponible real es de 8.2 millones.

Cabe descartar, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 enviado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso local, únicamente se le otorgan ocho mil 190 millones de pesos al Poder Judicial capitalino.

