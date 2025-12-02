Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron la realización de una mesa de trabajo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, para que explique el paquete económico 2026.

Este encuentro se realizará el 11 de diciembre a las 16:00 horas en el Salón Heberto Castillo del reciento legislativo de Donceles y Allende.

El formato de esta mesa de trabajo será el siguiente: bienvenida al Secretario de Finanzas, quien tendrá una intervención inicial de 30 minutos; después participará un diputado o diputada de cada Grupo o Asociación Parlamentaria por espacio de cinco minutos; por último, Juan Pablo de Botton tendrá otra intervención de 30 minutos para contestar las preguntas que le hayan sido formuladas y para emitir un mensaje final.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, detalló que esta comparecencia cobra relevancia porque el análisis del paquete presupuestal constituye el ejercicio legislativo más significativo del año.

“Por ello, conocer de su contenido en voz de quien lo diseña y coordina es indispensable para un análisis responsable y técnicamente sólido. La presencia del Secretario cobra un valor estratégico, pues es el funcionario que cuenta con una visión integral del paquete económico, es él quien articula los distintos componentes, establece las metas fiscales y equilibra los ingresos y los egresos. Su participación permite comprender, además de los montos, la lógica que los guía, así como el sentido de la política pública que las articulan. Por ello, su posición ofrecerá el Congreso una mirada de conjunto que no puede obtenerse desde perspectivas parciales o fragmentadas”, comentó.

Asimismo, precisó que el formato de esta mesa de trabajo permite que cada Asociación y Grupo Parlamentario participe en igualdad de condiciones, fomenta la claridad en el intercambio de ideas y evita el desorden, improvisación o sus discrecionales del tiempo.

De igual forma, ambas comisiones se declararon en sesión permanente para comenzar de lleno con el análisis de este paquete económico, que debe estar avalado el 15 de diciembre.

