Un joven ciclista de aproximadamente 19 años falleció la tarde de este martes luego de ser arrollado por una unidad del Metrobús en la alcaldía Gustavo A. Madero, sobre la avenida Eduardo Molina, a la altura de la estación Río Santa Coleta de la Línea 5.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el joven intentaba cruzar el camellón de Eduardo Molina cuando fue embestido por el autobús que circulaba por su carril confinado. El ciclista viajaba en una bicicleta color verde y vestía ropa en tonos gris y negro. El impacto le provocó una fuerte lesión en la cabeza, por lo que quedó tendido junto a un árbol de la zona.

El impacto le provocó una fuerte lesión en la cabeza, por lo que quedó tendido junto a un árbol de la zona Foto: Juan Carlos Williams

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía acudieron al lugar para intentar reanimarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Lee también: Detienen a "El Valente" presunto miembro de la Unión Tepito en Venustiano Carranza; le decomisan más de 100 dosis de droga

El Metrobús emitió una tarjeta informativa en la que lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. Según la versión oficial, las cámaras de la unidad muestran que ésta avanzaba por su carril cuando, de manera repentina, el ciclista salió de entre los automóviles e ingresó al carril sin percatarse del paso del autobús.

Fallece joven ciclista tras ser arrollado por unidad de metrobús de la línea 5 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Juan Carlos Williams

El operador detuvo la marcha para auxiliar al joven y solicitó los servicios de emergencia. Tras el fallecimiento, la unidad fue desalojada y el conductor fue trasladado ante la autoridad judicial correspondiente para deslindar responsabilidades.

Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la encargada de determinar la situación jurídica del operador y continuar con las investigaciones. Metrobús aseguró que colaborará plenamente con las autoridades para el esclarecimiento del hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr