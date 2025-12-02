La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en diversas líneas, lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales.

Usuarios de la Línea 5 reportaron fuertes retrasos durante la mañana, asegurando que los trenes permanecían detenidos por lapsos prolongados: “Llevamos 10 minutos sin movernos, ¿qué ocurre?”, escribió una usuaria, mientras otro pasajero señaló que el convoy estaba “haciendo base en Pantitlán, esperando a que se llene el metro, a que la gente se aglomere y el servicio siga siendo lento como siempre. 10 minutos y contando”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 5, por lo que la marcha es lenta; en breve se normalizará la circulación de los trenes”.

La Línea B también presentó retrasos considerables; los usuarios denunciaron saturación y un avance mínimo de los convoyes: “Hasta el gorro y lentísima”, escribió una pasajera, mientras otro reportó que el tren estaba detenido por más de diez minutos en la estación Morelos y que “no hay afluencia de gente”.

En la Línea 12, los pasajeros informaron intervalos mucho mayores a los anunciados; “Llevo 10 minutos en la Línea 12 y no hay metro, no están cada 4 minutos”, señaló un usuario, mientras otro escribió: “Llevamos más de 10 minutos esperando el tren y no pasa, ¿hay algún motivo para el atraso?”.

Usuarios de la Línea 2 también reportaron demoras tanto en dirección Cuatro Caminos como hacia Taxqueña: “En dirección 4 Caminos son más de 5 minutos de espera”, comentó un pasajero, mientras otro afirmó: “¿Qué pasa en Línea 2 dirección Taxqueña? Está detenida en Colegio Militar, llevamos más de 5 minutos, informen”.

En la Línea 7, los pasajeros informaron que los trenes tardaban más de lo habitual en llegar: “No pasa el tren hacia Barranca del Muerto, más de 10 minutos esperando”, expresaron usuarios desde redes sociales.

La Línea 1 fue otra de las afectadas, según los reportes ciudadanos: “Está colapsando, más de 10 minutos esperando”, señaló una usuaria, mientras otra añadió: “Línea 1, no creo que sean 5 minutos… andenes llenos en San Lázaro”.

