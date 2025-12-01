En nueve años, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro invirtió más de 600 millones de pesos en acciones para mejorar la operación de la Línea A, que incluye mantenimiento a vías, equipo eléctrico y electromecánico, además del monitoreo de las zonas identificadas con hundimientos diferenciales y de atención al cajón de vías, que muestra daños por inundaciones y que durante 2025 derivó en 12 suspensiones temporales del servicio.

El Metro expuso a EL UNIVERSAL que aunque hay presencia de afectaciones al cajón superficial de la Línea A, es monitoreada y a la fecha “está estable”.

Ante la problemática, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que esta ruta, que al año moviliza en promedio a más de 71 millones de personas, entrará el próximo año en un proceso de modernización.

Este diario obtuvo vía transparencia los 28 contratos que el Metro signó desde 2016 a 2025 (periodos de cinco jefes de Gobierno) con diversas empresas, por un monto de 665 millones 469 mil 280 pesos para la ejecución de acciones.

Del monto total, 540 millones 229 mil 200 pesos se destinaron para el mantenimiento al sistema de vías; atención al cajón estructural de la vía por 51 millones 973 mil 4 pesos; estudios de monitoreo y seguimiento al comportamiento de cajón del vía del tramo de Pantitlán a La Paz por 23 millones 46 mil pesos, y de trabajos para la mejora electromecánica por 38 millones 426 mil 365 pesos.

Problemática con el cajón de vías y hundimientos

El Metro informó que la Línea A está siendo monitoreada a través de referencia topográfica y destacó que la problemática que ocasiona inundaciones en la zona, y que afectó el cajón superficial del STC, “es por la deficiencia del alcantarillado pluvial del municipio de La Paz”, en el Estado de México.

Durante este año, la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán y moviliza al año a más de 71 millones de personas de la Ciudad de México y Estado de México, suspendió el servicio en 12 ocasiones como resultado de problemas en su infraestructura, entre ellos, la presencia de agua de lluvia en el sistema de vías, además de fallas electromecánicas en la catenaria o eléctricas.

Para atender la problemática, el Metro destinó en nueve años un total de 51 millones 973 mil 4 pesos para el cajón de vías, aunque el mayor presupuesto fue en los periodos de 2016 y 2021.

Por ejemplo, en 2016, bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, se llevaron a cabo trabajos complementarios de suministro e hincado de tablestaca metálica para confinamiento del cajón estructural, a cargo de la constructora Vallento, por un monto de 36 millones 615 mil 952 pesos, así como el mantenimiento en instalaciones civiles e hidráulicas del cajón de la Línea A por 8 millones 494 mil 899 pesos. Las acciones estuvieron a cargo de la empresa Supervisión y Construcción Rapemo.

En 2021, último año en el que se otorgaron recursos para esta problemática, bajo el mando de Claudia Sheinbaum, fue por un monto de 368 mil 674 pesos, y los trabajos se efectuaron por la empresa Consultoría Metropolitana de Ingeniería.

Las suspensiones del servicio de la Línea A durante este año, que en promedio duraron de tres hasta 24 horas, ocurrieron los días 2 de junio, 11 de junio, 25 de junio, 25 de julio, 29 de julio, 4 de agosto, 9 de agosto, 2 de septiembre, 3 de septiembre, 11 de septiembre, 27 de septiembre y 10 de octubre.

En la actual administración, en cinco contratos que abarcan periodos de 2025 y 2026 se invirtieron 228 millones 584 mil 618 pesos en acciones de mantenimiento a instalaciones de vías, estudios de monitoreo e instrumentación y seguimiento del comportamiento del cajón del Metro, así como trabajos en materia de prevención y corrección de comunicaciones y servicios de talleres.

Especialistas coinciden en la importancia de realizar el mantenimiento preventivo

En entrevista con esta casa editorial, el experto en transporte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Bernardo Navarro, remarcó que el anuncio de rehabilitación es de felicitarse porque la línea requiere una intervención urgente.

“El subsuelo donde está buena parte de la línea corresponde a lo que era el antiguo lago de Texcoco, entonces, el suelo es muy inestable; anteriormente estaba ocupado por agua, y hay una inestabilidad, entonces, éstas han afectado la situación de las vías.

“Qué bueno que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, va a atender esta línea, que es absolutamente prioritaria en términos de seguridad”, resaltó el especialista.

El director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), Bernardo Baranda, comentó: “Yo creo que requiere un mantenimiento mayor, y es muy importante esta línea, ya que conecta con el Estado de México. La recomendación sería que no vaya a ser como la Línea 1, que se demoró mucho”.

“Vivimos en una zona lacustre donde alguna vez hubo un lago, entonces, obviamente hay que tomar en cuenta eso e invertir en la infraestructura, aunque a veces no se ve, no sea tan vistoso como otras obras, es muy necesario”, concluyó el especialista.